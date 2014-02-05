Фюле відвідає Київ наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу у Європарламенті, який обговорює ситуацію в Україні.

Читайте такожЄС та МВФ готові допомогти Україні у проведенні реформ - Фюле“Кетрін Ештон і я працюємо, як команда, щодо України. Вона зараз у Києві, намагається зупинити ескалацію кризи. Я повертаюся до Києва наступного тижня знову”, - сказав Фюле євродепутатам.

Читайте такожУкраїнська опозиція має дистанціюватися від радикалів - ФюлеЦе буде вже третій візит Фюле в Україні за останні три тижні.

Як відомо, Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон перебуває зараз з візитом у Києві.