Вже понад 90 українських дипломатів висловили солідарність з Євромайданом

Відповідне звернення розміщене на сайті ukrdiplomat.wordpress.com

“Ми, українські дипломати, в рамках акції “Не бійся! Ти українець!”, яка розпочалася 3 лютого 2014 р., виявляючи свою гідність, честь і громадянську позицію, висловлюємо солідарність із тими, хто на майданах у всій країні виборює краще майбутнє для України. Ми виступаємо за мирне врегулювання існуючої кризи, за результативний переговорний процес, правдиве інформування суспільства та проти насильства і переслідувань. Ми переконані у правильності стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, на впровадження загальнолюдських та демократичних цінностей у нашому суспільстві та державі. Ми хочемо щиро пишатися своєю Батьківщиною, представляючи її за кордоном. Слава Україні!”, - йдеться у зверненні.