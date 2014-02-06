Луценко заявив, що проти нього порушено нову справу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава прес-служби Луценка Лариса Сарган.

"В ефірі Громадське.TV Юрій Луценко підтвердив, що проти нього протягом останніх двох місяців порушено ще одну кримінальну справу за статтею 109 Кримінального кодексу України "Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади", - написала Сарган.

Вона додала, що СБУ звернулася до ЗМІ з вимогою надати всім наявні записи публічних виступів Юрія Луценка на Майдані Незалежності 22 січня 2014 року.

"У минулу суботу в інтерв'ю "Ехо Москви" Луценко вже повідомляв, що "вже було дві спроби арешту: перший - грудневий за організацію масових заворушень, а другий - січневий, я вже диверсант. У мене сто десята стаття - "Замах на Конституційний лад " , 111-я - "Замах на територіальну цілісність", це вже навіть цікаво. Але найголовніша - 113-я - "Диверсії", - наводить Сарган заяву Луценка.