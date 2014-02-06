Туск: ЄС не готовий запропонувати Україні великі гроші

Про це заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише ИТАР-ТАСС.

"Не слід очікувати, що Європа приготувала якісь великі ресурси для України", - сказав глава польського уряду. Однак, за його словами, для Києва це зараз не найголовніше.

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"Головне, щоб як влада, так і опозиція зрозуміли, що розвивається конфлікт і анархія політичного життя сильно ускладнюють надання розумної та ефективної допомоги", - зазначив Туск.

Польський прем'єр повідомив, що проведе відеоконференцію з трьома лідерами української опозиції, у ході якої має намір проінформувати їх про переговори, проведених ним в останні дні з колегами в Європі.

За оцінкою Туска, "найближчі дні можуть стати переломними", однак ризик ескалації конфлікту все ще дуже високий.