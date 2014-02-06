У МЗС заявили, що резолюція Європи "підриває" процес виходу України із кризи

Міністерство закордонних справ взяло до уваги схвалену 6 лютого резолюцію Європейського парламенту щодо України і вважає, що її незбалансований характер підриває процес стабілізації ситуації.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України стосовно резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні.

«Цей документ містить низку сигналів, які співпадають з підходами уряду України до врегулювання політичної кризи в нашій державі. Віднайдення взаємоприйнятного політико-правового компромісу щодо виходу з кризи шляхом мирного діалогу, попередження насильницьких дій та забезпечення поваги прав і свобод людини були і залишаються в основі дій української влади», - підкреслили в МЗС.

Читайте такожЄвропарламент ухвалив резолюцію щодо України і закликав ЄС покарати винних у насильстві над активістами

Важливе значення, як відзначають у зовнішньополітичному відомстві, має заклик Європарламенту до протестувальників Майдану «утриматися від застосування сили та зберегти законність своєї справи мирним шляхом і вимога до усіх опозиційних лідерів продовжувати утримуватися від насильства та підтримувати мирний характер протестів».

Разом з цим, заявили в МЗС, викликає розчарування упередженість в оцінках Європейського парламенту дій української влади та ігнорування переважної більшості конструктивних зусиль керівництва України з реалізації заходів встановлення довіри та налагодження мирного й інклюзивного діалогу з опозицією та громадянським суспільством.

«На жаль, цілий ряд оцінок, висловлених в резолюції Європейського парламенту, ставлять під сумнів неупередженість та ефективність діяльності запропонованої постійної спеціальної місії ЄП в Україну, доцільність створення якої потребує додаткового вивчення», - йдеться в коментарі.

Як заявили в МЗС, «незбалансований характер резолюції, а також заклики до запровадження обмежувальних заходів з боку ЄС не сприяють формуванню загальнонаціонального примирення та атмосфери довіри в Україні, а відтак підривають процес стабілізації ситуації».

«В той же час слід відзначити далекоглядні сигнали, висловлені під час вчорашніх дебатів у Європейському парламенті від імені Високого представника ЄС та Європейської комісії, відповідно до яких стратегія ЄС щодо України зосереджується не навколо санкцій, а навколо діалогу та взаємодії, в тому числі на основі визнання європейської перспективи України», - додали у зовнішньополітичному відомстві.

«Підтверджуємо, що курс європейської інтеграції та впровадження суспільно-політичних і соціально-економічних реформ з метою наближення до кращих європейських стандартів на основі укладення та подальшої імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишається незмінним пріоритетом нашої держави», - наголошується в коментарі.

У зв’язку з цим МВС високо оцінює ініціативу Європейської комісії щодо координації підготовки стратегічного пакету фінансової допомоги Україні на цілі впровадження соціально-економічних реформ та підтримки макроекономічної ситуації. «Залишаємося відкритими для подальших консультацій зі стороною ЄС, міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорами з цього питання», - додали в міністерстві.

Читайте такожМВФ заявляє про відсутність інтересу влади України до співпраці

При цьому в МЗС також висловили впевненість, що українці самостійно здатні знайти шляхи виходу з політичної кризи, за столом переговорів між владою, опозицією та представниками громадянського суспільства нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейський Союз і країни-члени почати підготовку адресних санкцій на поїздки, активи та нерухомість для українських чиновників, парламентаріїв, олігархів, відповідальних за "суворі заходи" щодо Євромайдану.

Також Європарламент у резолюції закликав Президента України Віктора Януковича припинити використовувати "Беркут" та інші спеціальні підрозділи у провокаціях, викраденні людей, тортурах та побиттях.

Разом з тим Європейський парламент закликав ЄС, США, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи продовжувати готувати пакет фінансової допомоги Києву для подолання економічної кризи в Україні.