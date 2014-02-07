За фактом вибуху в Будинку профспілок відкрито кримінальну справу

Про це повідомив в.о начальника МВС р. Києва Валерій Мазан, передає канал 112. Справу відкрито за ст. 264 ("Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів").

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Як повідомляв УНІАН, вибух стався в середу, 6 лютого, на 5 поверсі Будинку профспілок. Невідомі принесли в кімнату пакет з написом "ліки". Вибух пролунав, коли пакет намагалися відкрити.

В результаті цього постраждали двоє хлопців. Одному з них довелося ампутувати кисть лівої руки, але, разом з тим, медикам вдалося врятувати йому постраждалі очі. Іншого активіста, за даними міліції, доставили в лікарню з опіком очей.