Лідера "Братства" Дмитра Корчинського затримали в Ізраїлі

Про це ТСН повідомили джерела в міністерстві громадської безпеки Ізраїлю.

Після того, як Корчинського оголосили в розшук за організацію масових заворушень, він втік у Придністров'я. Останнім його місцезнаходженням, зафіксованим міліцією була Італія. А днями він прибув на територію Ізраїлю, де був одразу затриманий місцевою поліцією.

Після повідомлення від ізраїльської поліції, МВС України згадало, що він підпадає під закон про амністію. Корчинського терміново зняли з міжнародного розшуку та передали документи в Ізраїль. Після цього лідера "Братства" відпустили.

Корчинський повідомив ТСН, що в Ізраїль прибув, аби "помолитися святиням". Поліція Ізраїлю інформацію не коментує, а в.о. начальника ГУМВС України в Київській області Валерій Мазан зазначив, що не володіє інформацією про затримання Корчинського.