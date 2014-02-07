Майже сотня львів’ян бажають взяти на поруки земляків, затриманих у Києві

Майже сотня львів’ян написали сьогодні, 7 лютого, клопотання про готовність взяти на поруки львів’ян – фотографа Мар’яна Гавриліва та учасника Євромайдану Олексія Салигу, яких затримали у Києві та відкрили кримінальні провадження за участь у Євромайдані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з ініціативою взяти цих львів’ян на поруки виступив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як зазначається у повідомленні, Гаврилів з численними травмами перебуває у лікарні, побитий Салига – у Лук’янівському СІЗО. Cуди про обрання їм запобіжного заходу переносять. Судове засідання у справі першого призначено на 14 лютого, другого – на 13 лютого.

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«Для мене велика честь написати заяви і взяти на поруки хлопців, які перебувають зараз в ув’язненні. Дякую усім небайдужим львів’янам, які погодилися сьогодні прийти і написати ці заяви. Ми повинні дбати про кожного, ніхто не має бути покинутий чи залишений без уваги. Наш девіз – в єдності сила. Ми переможемо, тому що все це шито білими нитками», - цитує прес-служба Садового.

Як пояснила керівник юридичного управління Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, особиста порука – це один із запобіжних заходів, передбачених КПК.

«Серед запобіжних заходів, передбачених кримінально-процесуальним кодексом, є такий вид запобіжного заходу, як особиста порука. Це надання особою, яка заслуговує особливої довіри письмової заяви про те, що вона зобов’язується забезпечувати виконання підозрюваним певних дій. Основна дія, яку, швидше за все, буде вимагати суд – це явка до визначеного слідчого чи не покидання без попереднього повідомлення місця проживання. Є також і інші дії, але, здебільшого, це забезпечення явки особи, за яку гарантує поручитель, вчасно до органів суду і слідства. За невиконання таких обов’язків поручитель може сплатити штраф», - зазначила Пайонкевич.

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Як додала керівник юридичного управління, Гавриліва обвинувачують за ч.2 ст. 294 Кримінального кодексу. Йде мова про організацію масових заворушень, що супроводжувались насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель та споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади, застосуванням зброї. За ці злочини передбачена кримінальна відповідальність на строк від 8 до 15 років. Салигу обвинувачують за ч.3 ст. 296 ККУ, йде мова про хуліганські дії, пов’язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Відповідальність за правопорушення - ув’язнення від 2 до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня минулого року з ініціативи міського голови Андрій Садового понад 100 львів’ян написали клопотання про взяття на поруки львівського фотографа Олега Панаса. 17 грудня Панаса було звільнено.