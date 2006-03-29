БЮТ заявляє, що їх голоси приписували Лазаренку

За даними паралельного підрахунку голосів Блоку Юлії Тимошенко, до Верховної Ради проходять п’ять політичних сил - Партія регіонів, за яку проголосувало 29,15% виборців, БЮТ - 24,15%, блок “Наша Україна” -14,5%, Соціалістична партія України - 6,01% і Комуністична партія України - 3,62%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві заступник керівника виборчого штабу БЮТ Олег НАДОША.

За інформацією БЮТ, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” набрав 2,51% голосів, Народний блок Литвина - 2,48%. Дані отримано з 95,88% протоколів з печатками виборчих комісій.

О.НАДОША зазначив, що під час проведення голосування спостерігачі від БЮТ не виявили явних порушень, головні проблеми - з підрахунком голосів. За даними БЮТ, підрахунки голосів гальмувалися в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях, у місті Одеса та Криму.

“Ми впевнені в тому, що сьогодні в Донецьку і Луганську іде явне перекручування результатів голосування”, - сказав він.

Як зазначив О.НАДОША, спостерігається тенденція, що голоси БЮТ перекидалися Партії регіонів та Блоку Наталії Вітренко.

У свою чергу, керівник юридичного департаменту виборчого штабу БЮТ Андрій ПОРТНОВ продемонстрував журналістам не заповнений протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів, проте з мокрими печатками і підписами членів комісії. Є також протоколи, в яких дані про результати голосування проставлені олівцем.

Він зазначив, що в областях, де у БЮТ виникають побоювання щодо правильності підрахунку голосів, зокрема Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Одеській областях, БЮТ проводитиме моніторинг. До цих областей виїхали мобільні групи юристів, які складають відповідні акти. За словами А.ПОРТНОВА, по цілому ряду регіонів БЮТ буде порушувати питання про визнання недійними результатів голосування на окремих виборчих дільницях. Якщо окружні виборчі комісії не задовольнять скарги БЮТ, вони мають намір направляти їх в Центральну виборчу комісію, а в разі, ”якщо ми не знайдемо розуміння, це питання переміститься до судової площини”. “Наше завдання - захистити результат по кожній дільниці, яка викликає в нас підозри”, - сказав А.ПОРТНОВ.

Він повідомив, що тільки в Донецькій області за вчорашній день складено близько 100 актів, більшість яких “мають ознаки для оскарження результатів виборів”. Також А.ПОРТНОВ повідомив про “унікальний випадок”, коли на одній з дільниць у Донецькій області виборець прийшов голосувати у неділю і до вчорашнього дня звідти не виходив, обдумуючи, за кого голосувати.

Він також повідомив, що на сайті ЦВК є багато помилок, коли голоси БЮТ приписувалися Блоку Павла Лазаренка, Партії зелених України, блоку “Київ - європейська столиця”.

А.ПОРТНОВ зазначив, що БЮТ готова поділитися своєю інформацією щодо паралельного підрахунку голосів з іншими політичними силами в разі потреби.