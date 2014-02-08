Булатов повідомляє про проведення судово-медичної експертизи в Литві
09:34, 08 лютого 2014Політика
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Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов повідомляє про проведення судово-медичної експертизи в Литві, де він перебуває на лікуванні після викрадення і тортур.
Булатов повідомляє про проведення судово-медичної експертизи в Литві
"У мене була судово-медична експертиза. Висновки судово-медичної експертизи будуть офіційно опубліковані в найближчі дні на сайті міністерства закордонних справ Литви або міністерства юстиції Литви", - написав він у Facebook.
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