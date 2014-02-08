У Криму просто неба провели форум Євромайданів

Захід провели просто неба під стінами Постійного представництва президента України в Криму, повідомляє Радіо Свобода.

Співкоординатор кримського Євромайдану Андрій Щекун звинуватив кримську владу у намаганнях перешкодити кримчанам висловлювати свою думку і спробах зірвати цей форум.

Як повідомив один з ініціаторів заходу Сергій Ковальський, для його проведення організатори орендували та оплатили актову залу гарнізонного Будинку офіцерів. Напередодні ввечері зателефонував його керівник і повідомив, що через тиск влади не може надати приміщення.

В суботу зранку, коли майже три сотні делегатів форуму зібралися біля Будинку офіцерів, приміщення було зачинене, а на ролетах, що закривали двері, висіло оголошення «Вихідний».

Читайте такожСБУ розслідуватиме сепаратистські заяви у Криму Учасники форуму Євромайданів вишикувалися в колону і під прапорами України та Євросоюзу пройшли центральними вулицями Сімферополя до будівлі Представництва президента. Дорогою вони скандували: «Крим – це Європа!», «Слава Україні!», «Банду геть!»

Учасники форуму ухвалили резолюцію, в якій констатували, що влада в Україні «узурпована Віктором Януковичем та його оточенням», а Майдани стали формою безпосередньої демократії, «через яку здійснюється волевиявлення українського народу» і що Євромайдани України «мають стати стороною переговорів з владою».

Учасники форуму також випрацювали і затвердили завдання, принципи формування і критерії до членів «Технічного уряду широкого складу», який у перехідний період мав би взяти на себе відповідальність за виведення України з політичної та економічної кризи.

Після початку форуму Євромайданів, до Постійного представництва президента також підійшли кілька десятків активістів партії «Російський блок» і близького до Партії регіонів руху «Стоп-майдан», однак, вони не перешкоджали проведенню заходу.