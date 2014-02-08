ЗМІ: Естонія дасть 50 тисяч євро постраждалим українським активістам
21:51, 08 лютого 2014Політика
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Естонія пожертвує 50 000 євро активістам Євромайдану, що постраждали внаслідок сутичок з силовиками
Естонія допоможе постраждалим в Україні
Про це заявив міністр закордонних справ країни Урмас Пает, пише Postimees.ee.
За словами міністра, гроші будуть передані Благодійному фонду «Ренесанс» (International Renaissance Foundation).
Читайте такожУ Харкові згорів гараж c гуманітарною допомогою для Майдану«15 000 євро буде взято з бюджету Міністерства закордонних справ на 2014 рік, з грошей, призначених для гуманітарної допомоги», - пояснив Пает.
Також він додав, що в Україні важливо домогтися політичного діалогу й утриматися від подальшого насильства.
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