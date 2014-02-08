ЗМІ: Естонія дасть 50 тисяч євро постраждалим українським активістам

Про це заявив міністр закордонних справ країни Урмас Пает, пише Postimees.ee.

За словами міністра, гроші будуть передані Благодійному фонду «Ренесанс» (International Renaissance Foundation).

Читайте такожУ Харкові згорів гараж c гуманітарною допомогою для Майдану«15 000 євро буде взято з бюджету Міністерства закордонних справ на 2014 рік, з грошей, призначених для гуманітарної допомоги», - пояснив Пает.

Також він додав, що в Україні важливо домогтися політичного діалогу й утриматися від подальшого насильства.