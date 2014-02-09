У міліції заявляють, що невідомі з Майдану нібито побили трьох осіб

У міліції заявляють, що за добу в центрі Києва троє громадян отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, «8 лютого опівдні до чергової частини Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення від громадянина, який повідомив правоохоронцям про побиття його приятеля».

У міліції зазначили, що за словами заявника, «охорона на Майдані Незалежності спричинила тілесні ушкодження його товаришу». «Причини та обставини цього інциденту наразі встановлюються. Повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку Шевченківського райуправління міліції», - повідомили у ВЗГ ГУ МВС у Києві.

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Також у ВЗГ ГУ МВС повідомили, що «близько 23.00 до цього ж райуправління міліції надійшло аналогічне повідомлення. За допомогою до правоохоронців звернувся 28-річний киянин. Він повідомив, що в центральній частині столиці невідомі особи у камуфляжному одязі та з масками на обличчях побили його. Відомості про цю подію також внесені до журналі єдиного обліку Шевченківського райуправління міліції».

«Вже за годину після цієї події міліціонери Шевченківського райуправління отримали повідомлення від лікаря про те, що в медичний заклад з Майдану Незалежності доставили 44-річного чоловіка з ножовим пораненням», - зазначили у міліції і додали: «Після того, як постраждалий отямився, він розповів міліціонерам, що невідомі ножем спричинили йому поранення в область шиї, після чого він знепритомнів».

Наразі, за даними міліції, потерпілий перебуває у відділенні політравми київської міської лікарні, а співробітники міліції тим часом встановлюють всі обставини скоєного злочину.

За цими фактами наразі проводиться перевірка.