Нардеп пояснив недоцільність ідеї федералізації України

"Сама по собі федералізація доцільна лише тоді, коли є економічно незалежні суб"єкти, які можуть бути самодостатніми", - зазначив Немілостівий в ефірі телеканалу ТВі.

За його словами, сьогодні в Україні є лише шість областей, які є донорами державного бюджету, пише Gazeta.ua.

"Йдеться про області, які більше віддають до державного бюджету, ніж отримують. То яким чином у разі федералізації місцева громада буде виживати?" - поцікавився нардеп.

Він зауважив, що федералізація – це не лише права, а й обов"язки.

"Це треба змінювати податкову систему і дуже багато законів", – додав Немілостівий.

Нагадаємо, раніше Комуністична партія виступила за перетворення України на федерацію. Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко з трибуни Верховної Ради.

"Треба рятувати майбутнє України, захищаючи наш народ, наші традиції, наше майбутнє тим, що кожна територіальна громада буде сама вирішувати, якою мовою розмовляти, які традиції зберігати, що поважати тощо", - підкреслив він.