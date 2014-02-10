На Волині за підтримку Євромайдану обіцяють позбавляти води, газу і світла

Ці села знаходяться недалеко від обласного центру Волині, передає ТСН.

"Підгайцівська сільська рада звертається до вас не підтримувати Євромайдан! У разі виявлення таких фактів, будуть порушуватися кримінальні справи проти Вас і ваших родин. Припиниться подача води, газу і світла у ваші будинки. Тому ми зобов'язуємо вас виконувати вказівки президента і мирним шляхом врегулювати ситуацію в країні", - йдеться у листівці.

Послання до жителів сіл нібито написав голова підгайцівської сільради Юрій Семенюк, який представляє Партію регіонів.

У соціальних мережах активно обговорюють появу такої листівки, активна громадськість обурена, а дехто називає її фейком і доводить, що Юрій Семенюк не знає про появу такого повідомлення для прихильників Євромайдану.