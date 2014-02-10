Голова КМДА мріє відремонтувати Хрещатик вже цієї весни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

“У мене є мрія, щоб мери Львова, Донецька, Вінниці, Одеси, Чернігова разом з нами прийшли на Хрещатик і разом з громадянами, з тими, хто там присутні, ми навели порядок у цьому році. І щоб це було якомога скоріше”, - сказав Макеєнко.

Читайте такожЛандшафтні дизайнери готові безкоштовно допомагати відновити центр Києва після протестівЗа його словами, як варіант він розглядає, наприклад, розпочати таким чином весняний традиційний місячник із благоустрою столиці.

Макеєнко наголосив, що ремонт центру міста не передбачений програмою соціально-економічного розвитку Києва на цей рік, проте всі «розуміють і бачать, у якому стані центр Києва».

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За словами Макеєнка, це політична складова, яку саме таким чином треба вирішувати і важливо знайти порозуміння.