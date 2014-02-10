АП підготувала два варіанти указу про розпуск Ради - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Як пише журналіст Мустафа Найем, до такого кроку АП підштовхнула підготовка опозицією так званого Конституційного акту, який гіпотетично може розвалити більшість і дозволити здійснювати Конституційний процес в обхід Президента.

Ці проекти відрізняються схемами юридичного обгрунтування. У першому юристи Банкової роблять наголос на тому, що у Віктора Януковича є безумовне право на оголошення дострокових парламентських виборів.

Читайте такожЯнукович припускає винесення конституційної реформи на всенародне обговоренняСтаттю 90 Конституції, яка передбачає, що Президент України може достроково припинити повноваження парламенту, якщо пленарні засідання не розпочинаються протягом тридцяти днів, вони збираються ігнорувати, адже в ній відсутнє слово "лише".

Таким чином, в першому варіанті указу про розпуск Віктор Янукович спиратиметься на статтю 77 Конституції України, яка дозволяє Президенту призначати позачергові вибори до Верховної Ради.

Інший указ, авторство формули якого нібито належить заступнику голови АП Андрію Портнову та його підлеглим, базуватиметься на ухвалі Конституційного суду від 8 травня 1997 року.

Ця ухвала КС стосується звернення громадянина України Миколи Романчука в рамках шлюборозлучного процесу у 1993 році. Лучанин незадоволений рішенням суду, просив пояснити, чому Президент України не відреагував і не втрутився у судовий процес, і не захистив його права.

У тексті ухвали КС зазначає, що Президент в разі необхідності може "безпосередньо втручатися к критичну ситуацію з метою усунення будь-якої загрози для держави та її громадян". Фактично спробу Верховної Ради змінити Конституцію в АП можуть назвати саме такою загрозою, запустивши механізм розпуску Ради.

Як відомо, хоча формально в ПР підтримують проведення конституційної реформи, реального консенсусу між владою та опозицією так і не було досягнуто. На засіданні Ради у четвер, 6 лютого, керівники парламентських фракцій вирішили не утворювати тимчасову комісію для розробки проекту змін до Конституції. Цього тижня вони мають підготувати цей проект, а Рада збереться на позачергове засідання, щоб його розглянути.

В той же час Віктор Янукович під час зустрічей з представниками Заходу в рамках свого візиту в Сочі запропонував міжнародним організаціям приєднатися до проведення конституційної реформи в Україні. Джерела ж УП стверджують, що за апелюванням до європейських стандартів може стояти спроба затягти процес внесення змін до Конституції.