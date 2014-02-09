У фракції ПР з`явилася ”група Тігіпка” - депутат

Про це у своєму блозі на Українській правді написав народний депутат від «Батьківщини» Андрій Шевченко.

Читайте такожЗМІ: Депутати ПР скаржаться, що до їхніх будинків приносять похоронні вінкиЗа його словами, ”лідером цієї групи називають Сергія Тігіпка”.

Як зазначив Шевченко, разом з іншими депутатами - Лесею Оробець, Андрієм Павловським і Олександром Бригинцем - ”регіоналам” було направлено відкритого листа з пропозицією не підтримувати ”яструбів” і не голосувати за кандидатуру Андрія Клюєва на посаду прем`єр-міністра.

”Судячи з моєї інформації, у фракції ПР сформувалася група, яка готова діяти врозріз із генеральною лінією Януковича-Медведчука. Йдеться про щонайменше 30 депутатів, які готові голосувати ”інакше” – по совісті і по здоровому глузду”, - зазначив Шевченко.

Також він зазначив, що за його інформацією, ”Демократичну платформу” у Партії регіонів ”готові підтримати кілька губернаторів і кілька голів обласних організацій ПР.

Читайте такожТігіпко: Верховна Рада заслуговує, щоб її розпустили”Бунту цієї команди слід очікувати найближчого тижня”, - додав Шевченко.

Раніше в опозиції заявили, що Віктор Янукович готує Андрія Клюєва на пост прем’єра, і поїхав до Сочі погоджувати його кандидатуру з президентом Росії Володимиром Путіним, а партія ”яструбів” у парламенті намагається ”продавити” кандидатуру Клюєва як прем’єра і реалізувати силовий сценарій в Україні.

Як відомо, кандидатуру Клюєва на посаду прем`єра, разом із Сергієм Арбузовим та Арсенієм Яценюком, називали як одну із основних перед початком пленарної роботи Верховної Ради минулого тижня.

Джерело: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/9/7013232/