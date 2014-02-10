Human Rights Watch закликає пустити в Україну депортованого російського правозахисника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації.

"Українська влада має скасувати дане рішення і дозволити Андрію Юрову в’їзд в Україну та виконання правозахисної роботи", - вважають в HRW.

Депортацію Юрова в організації назвали безпрецедентним і вартим жалю кроком.

"Замість того, щоб виганяти правозахисника, український уряд має бути відкритим до критики дотримання ним прав людини під час нинішньої кризи", - заявила Рейчел Денбер, голова Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Читайте такожРосійського правозахисника не пустили в Україну: Росія обурена і вимагає пояснень від МЗСНагадаємо, члена президентської ради РФ з прав людини, експерта Московської Гельсінської групи Андрія Юрова в неділю не пустили в Україну.

Одразу по прибуттю його посадили на звортній літак до Москви. Депортація Юрова сталася через два тижні після його візиту до Києва, Донецька та Харкова, де він зустрічався з представниками місцевої влади та жертвами насильства з боку силовиків під час протестних акцій.