Руслана зіграла на піаніно на Грушевського
15:44, 10 лютого 2014Політика
0 0
Співачка Руслана зіграла на жовто-блакитному піаніно, встановленому посеред барикад на вулиці Грушевського
Руслана зіграла на піаніно
Відеозапис виступу співачки, під час якого вона виконала фрагменти з власної комппозиції "Дикі танці", оприлюднено на YouTube, повідомляє Еспресо.TV.
Руслана виступила в рамках революційної акції "Інструмент свободи", яка відбулася у дев'яти містах України.
Читайте такожУ Вільнюсі постраждалих євромайданівців підтримали концертомУ Луганську на учасників акції напали невідомі люди й пошкодили піаніно, спеціально пофарбоване у жовто-блакитний колір.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter