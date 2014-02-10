Руслана зіграла на піаніно на Грушевського

Відеозапис виступу співачки, під час якого вона виконала фрагменти з власної комппозиції "Дикі танці", оприлюднено на YouTube, повідомляє Еспресо.TV.

Руслана виступила в рамках революційної акції "Інструмент свободи", яка відбулася у дев'яти містах України.

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