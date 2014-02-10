Облрада Вінниці підрахувала збитки від захоплення ОДА

Як передає прес-служба обласної ради, про це повідомив перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський під час зустрічі із Уповноваженим Ради Європи з прав людини Нільсом Муйжніексом 8 лютого, який висловив занепокоєння з приводу силового протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками у ряді регіонів України і звернувся до керівників Вінниччини з проханням прокоментувати події останніх трьох місяців в регіоні.

Кревський зазначив, що спеціально створеною комісією проводиться інвентаризація нанесених збитків, сума яких на сьогодні становить близько 500 тис. грн. «Але якщо враховувати повністю знищену систему для таємного голосування «Рада» в залі засідань, на заміну якої необхідно 1,5 млн грн, то сума заподіяної шкоди наближатиметься до 2 млн грн», – сказано у повідомленні.

Як повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, голова Вінницької ОДА Іван Мовчан у розмові з Комісаром РЄ зазначив: «У день захоплення адміністративного приміщення мали місце провокаційні дії з боку опозиційних сил, які залучили до акції радикально налаштовану молодь з інших областей. Міліція ж не була налаштована на агресію, а лише на забезпечення порядку, тому і постраждали саме правозахисники, дев’ятеро з яких були госпіталізовані. Ніхто з мітингувальників не постраждав».

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За словами голови облдержадміністрації, захоплення приміщення тривало близько шести хвилин. «Результатом цього стало блокування радикальними групами усіх чотирьох поверхів, підвального приміщення та горища. У приміщенні, що має дерев’яні перекриття, за час облоги було накопичено велику кількість вибухівки», - сказано у повідомленні.

Під час зустрічі із Муйжніексом був присутній також мер Вінниці Володимир Гройсман, але прес-служба міськради не поширювала жодних подробиць із доповіді вінницького міського голови й взагалі на повідомляла про факт відвідання Уповноваженим РЄ з прав людини м. Вінниці 8 лютого.

У цей же день Муйжніекс провів зустрічі з представниками неурядових організацій Вінниччини.

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Представники ЗМІ на зустрічі не з Комісаром РЄ не запрошувалися.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Вінниці, як тільки почалася позачергова сесія обласної ради, мітингувальники почали штурм і захопили приміщення ОДА та облради. За фактом захоплення приміщення Вінницької ОДА та обласної ради розпочато досудове розслідування. За повідомленням міліції, під час захоплення будівлі Вінницької ОДА та облради 10 працівників міліції госпіталізовані з різного ступеня тілесними ушкодженнями, ще п’ятьом надавалася медична допомога. Мітингувальникам, які постраждалим в сутичках, лікарі надавали допомогу прямо на вулиці, оскільки люди відмовлялися їхати в лікувальні заклади, боячись переслідувань правоохоронними органами.