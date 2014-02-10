Рада ЄС не ухвалила рішення про санкції - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до європейських дипломатичних кіл.

Співрозмовник агентства, який був присутній під час засідання Ради ЄС, також додав, що при обговоренні питання про надання європейської перспективи Україні Німеччина та Франція були "обережними".

"Рішення про санкції не ухвалено. Було питання підняте, зокрема, зачепив його польський міністр закордонних справ (Радослав) Сікорський, але рішення по санкціях не ухвалювалось", - сказав дипломат.

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"Обговорювалось надання європейської перспективи Україні - навіть, можливо, ще до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, але про європейську перспективу йшлося в дуже віддаленій перспективі. Серед тринадцяти країн ЄС, які погодили Стратегію розвитку "Східного партнерства", були Німеччина та Франція. Але сьогодні їхні представники в питанні європейської перспективи були дуже обережними", - додав дипломат.