У Раді Європи відзвітують по ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві.

«Ми повернемося до Страсбургу і зробимо звіт, в якому будуть викладені наші висновки і рекомендації, звіт буде зроблено дуже швидко», - сказав Муйжнієкс.

Він зазначив, що як правило, на написання такого звіту необхідно 2-3 місяці, але я думаю, що зараз такого часу немає, я сподіваюся, що такий звіт буде закінчено максимум за місяць, а потім за необхідності я буду повертатися в Україну», - сказав комісар Ради Європи з питань прав людини.

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Він зазначив, що поділиться своїми висновками зі своїми колегами з Ради Європи, зокрема, з представниками парламентської асамблеї Ради Європи, з комітетом запобіганню катувань.

«Але найпершою моєю аудиторією буде комітет міністрів Ради Європи і Генеральний секретар Ради Європи», - додав Муйжнієкс.

Крім того, він має намір поділитися своїми висновками з колегами з ОБСЄ, єврокомісаром Штефаном Фюле та представниками ООН.