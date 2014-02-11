Євросоюз готовий до санкцій проти українських чиновників - МЗС Чехії

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, застерігаючи від того, що він назвав "авторитаризмом в радянському стилі", передає Радіо Свобода.

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, де обговорювалася проблема України, Заоралек сказав, що абсолютно неприйнятно спостерігати порушення прав людини в країнах, прикордонних Євросоюзу.

"Я абсолютно впевнений, що якщо продовжиться ескалація насильства, санкцій не уникнути. ЄС повинен використовувати всі інструменти, наявні в його розпорядженні", - сказав міністр.