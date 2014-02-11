Євросоюз готовий до санкцій проти українських чиновників - МЗС Чехії
00:25, 11 лютого 2014Політика
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Євросоюз повинен бути готовий ввести санкції проти українських чиновників, якщо продовжаться переслідування та насильство щодо учасників протестів у Києві.
Євросоюз готовий до санкцій проти української влади / Фото : REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, застерігаючи від того, що він назвав "авторитаризмом в радянському стилі", передає Радіо Свобода.
Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, де обговорювалася проблема України, Заоралек сказав, що абсолютно неприйнятно спостерігати порушення прав людини в країнах, прикордонних Євросоюзу.
"Я абсолютно впевнений, що якщо продовжиться ескалація насильства, санкцій не уникнути. ЄС повинен використовувати всі інструменти, наявні в його розпорядженні", - сказав міністр.
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