У Донецьку для захисту законності і порядку створено громадський рух «Оборона Донецька»

Як передає кореспондент УНІАН, вони розіслали журналістам анонс про те, що завтра буде презентовано цей громадський рух.

«Наш громадський рух створено активістами двох груп в соціальній мережі «Вконтакте»(«Оборона Донецька» і «Оборона облдержадміністрації в Донецьку». Зараз кількість учасників налічує вже більше 1000 осіб, - сказано в повідомленні, - Усіх нас об`єднує одна мета - захист законності і порядку в нашому регіоні. Ми виступаємо проти пропаганди насильства, екстремізму і нацизму на території Донбасу».

Гунченко по телефону кореспонденту УНІАН уточнив, що цей новий громадський рух не зареєстровано офіційно, але він має достатню силу в місті. Він зазначив, що «цей рух, виник стихійно в соціальних мережах 25 січня, коли пролунали погрози, що зокрема, готується захоплення людьми із Західної України будівлі нашої облдержадміністрації». Він підкреслив, що «ніякої фінансової складової у цього руху немає». «Нам ніхто не платить. Ми не є тітушками, як нас називають», - заявив Гунченко.

Він підкреслив, що їх захист буде полягати в тому, щоб «придушувати паніку населення Донецька, тому що всі переживають, щоб не було заворушень у місті».

Перший свій захід учасники нового руху провели 8 лютого, приєднавшись до заявленої акції «афганців», знаючи, що поряд буде проходити акція, організована місцевою «Батьківщиною».

«У п`ятницю ми вийшли, щоб не було провокацій з боку «Батьківщини». Ми були не впевнені, що там не буде провокацій того ж «правого сектору». Наших людей було майже 100 чоловік, вони були на сходинках прокуратури, але в побоїщах не брали участь», - розповів Гунченко.

Також Гунченко розповів, що «своїх» людей він впізнає по зав`язаних на руках учасників георгіївських і білих стрічках.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку біля обласної прокуратури 8 лютого кілька сотень переодягнених у шахтарів ”тітушок” намагалися зірвати зустріч народних депутатів від ”Батьківщини” Андрія Павловського та Олександри Кужель з городянами.

”Разом з народним депутатом Олександрою Кужель ми приїхали на зустріч з донеччанами на місцевий Євромайдан, який сьогодні планував Народне віче біля будівлі обласної прокуратури”, - сказав Павловський.

”Але ми побачили діалог по-донецьки в повній красі: від самого аеропорту чоловік двадцять проплачених активістів почали кричати:”Кужель, їдь назад додому!”. Але коли нардеп відповіла, що вона приїхала додому, оскільки народилася і виросла в Донецьку, у так званих ”активістів” стався ступор”, - розповів Павловський.

На його переконання, ”влада боїться подібних заходів, і не допускає їх проведення, тому що опозиційні депутати привозять людям слово правди”.

У свою чергу, Кужель зазначила, що якби не прихильники ”Батьківщини”, місцеві ”тітушки” затоптали б їх: ”300 наших мітингувальників увійшли в цей агресивний натовп клином і роз`єднали його”.