Санкції проти України можуть призвести до негативного ефекту – Баррозу

Про це Баррозу заявив в інтерв'ю агентству Рейтер.

"Ми зараз перебуваємо на стадії, коли пріоритетом є стабілізувати країну, уникнути насильства і почати серйозний діалог між урядом та опозицією. На цьому етапі інші заходи можуть призвести лише до негативного ефекту", - сказав він.

Читайте такожУ ЄС кажуть, що не змагаються з США в питанні врегулювання кризи в Україні Баррозу зауважив, що Європейський Союз "має створити умови для політичної трансформації або пошуку шляхів вирішення (кризи), що мало б повну легітимність в Україні".

За словами Президента, що якщо ситуація в Україні погіршиться, і насильниці дії проти протестувальників будуть відновлені, він особисто сказав Президентові України Віктору Януковичу, що в такому разі Європейський Союз не стоятиме осторонь.

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"Будуть наслідки для відносин між Україною та Європейським Союзом", заявив Баррозу.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Європарламент на сесії у Страсбурзі ухвалив спеціальну резолюцію по Україні, закликавши європейські інституції та країни-члени ЄС розпочати підготовку до адресних санкцій проти українських можновладців, народних депутатів та бізнесменів, причетних до застосування сили проти демонстрантів і загибелі кількох мітингувальників.

Ввести санкції проти українських високопосадовців закликають ЄС представники української опозиції.