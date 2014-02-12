На Грушевського продовжується "музичне протистояння"

На вулиці Грушевського в центрі Києва продовжується “музичне протистояння”.

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Як передає кореспондент УНІАН, з боку мітингувальників із гучномовців лунають українські пісні, в той час як з боку правоохоронців бойовий дух бійців піднімають піснею про внутрішні війська: “Там, де верховенство права, там, де небезпечна справа - там внутрішні війська”.

Нагадаємо, під час перемир'я на Грушевського люди розмальовують шоломи, малюють графіті, грають на піаніно та створюють художні інсталяції.