На Інститутській зводять нову лінію барикад
17:22, 12 лютого 2014Політика
1 0
Барикади на вулиці Інститутській почали зміцнювати мішками з будівельним сміттям
На Інститутській зміцнили барикади
На Майдані Незалежності в Києві, під пішохідним мостом через вулицю Інститутську, зводять нову лінію барикад з відходів будівництва.
Читайте такожНа Грушевського продовжується музичне протистояння
Як передає кореспондент УНІАН, мішки з будівельним сміттям на місце доставляють мікроавтобусами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter