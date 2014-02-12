На Інститутській зводять нову лінію барикад

17:22, 12 лютого 2014
Політика
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Барикади на вулиці Інститутській почали зміцнювати мішками з будівельним сміттям

На Институтской укрепили баррикады

На Майдані Незалежності в Києві, під пішохідним мостом через вулицю Інститутську, зводять нову лінію барикад з відходів будівництва.

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Як передає кореспондент УНІАН, мішки з будівельним сміттям на місце доставляють мікроавтобусами.

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