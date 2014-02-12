Турчинов вважає, що до обливання його і Яценюка зеленкою причетна харківська влада

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку, покидаючи ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові після зустрічі з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, висловив журналістам Турчинов.

Він зазначив, що у холі лікарні був затриманий невідомий чоловік, який облив опозиціонерів зеленкою.

Читайте такожУ харківській лікарні невідомі облили зеленкою Яценюка і Турчинова

На запитання, чи буде він звертатись із заявою до міліції, Турчинов сказав: “Я думаю, тут треба писати заяву до психіатра, який би підлікував тих, хто ганьбить Харків, перебуваючи на посаді губернатора та мера”.

Працівники міліції, які зараз перебувають на території ЦКЛ, підтвердили, що на місці інциденту був затриманий чоловік.

Перед прохідною до медзакладу зараз лежить пакет, в якому знаходяться кілька пляшечок із зеленкою.

Читайте такожУ Харкові на Евромайдане Луценко з дружиною облили зеленкою

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові на території ЦКЛ “Укрзалізниці” Яценюка та Турчинова невідомі облили зеленкою.

Інцидент стався у холі лікарні, коли Яценюк і Турчинов виходили після зустрічі з Тимошенко.