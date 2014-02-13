За спалення фото Пшонки і Захарченка відкрито справу
01:33, 13 лютого 2014Політика
0 0
Приморський райвідділ міліції розпочав досудове розслідування у зв'язку зі спаленням фотографій в.о. міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонки.
Сожжение фото Пшонки / МВС
Я Як повідомляє прес-служба управління міліції Одеської області, кримінальне провадження стосується "хуліганських дій з боку учасників масового заходу під назвою "Євромарш миру", що відбувся 9 лютого в Одесі, які виразилися у публічному спаленні фоторепродукцій керівників правоохоронних відомств держави".
Наразі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не оголошено, зазначили у міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter