За спалення фото Пшонки і Захарченка відкрито справу

Я Як повідомляє прес-служба управління міліції Одеської області, кримінальне провадження стосується "хуліганських дій з боку учасників масового заходу під назвою "Євромарш миру", що відбувся 9 лютого в Одесі, які виразилися у публічному спаленні фоторепродукцій керівників правоохоронних відомств держави".

Наразі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не оголошено, зазначили у міліції.