Регіонал пояснив, чому не настало "покращення"

Таку думку в ефірі Громадського ТБ висловив депутат від Партії регіонів Олег Царьов, пише Gazeta.ua.

"Майдан, який зараз стоїть на вулиці, вже дав скорочення на 10% заробітних плат усіх громадян, що працюють в Україні. Через падіння курсу гривні були зупинені усі проекти, які могли би працювати, а це робочі місця, це інвестиції. Через Майдан Україні знизили кредитний рейтинг, через Майдан Росія припинила видавати кредити", - сказав регіонал.

При цьому Царьов, відповідаючи на запитання журналіста Мустафи Найема про те, на які інвестпроекти пішли 3 мільярди доларів, які влада отримала наприкінці минулого року від Російської Федерації, зізнався, що кошти проїли, пустили фактично на "підтримку штанів", тобто на соціальні потреби, поки йдуть окремі проекти.

До проектів, які влада зараз нібито реалізовує і тому позичає кошти на соціалку, політик відніс міст або тунель через Керченську протоку (має з"єднати Росію та Україну), проект з будівництва нового ракетоносія для виводу на орбіту важких супутників, будівництво нових унікальних літаків АН, що зможуть сідати на траву і підбирати танки, будівництво заводу із виробництва палива для ядерних реакторів та інші.

Нагадаємо, від початку лютого в Україні стрімко почав падати курс нацвалюти. Долар при цьому різко підскочив. На піку подорожчання за "зелений" просили навіть 9-9,4 грн. Крім того, Нацбанк оголосив про те, що, фактично, відпускає гривню у вільне плавання і сам продавав американську валюту по 8,7 грн.

Подорожчання валюти автоматично спричинило зростання цін на імпортні товари і, зокрема, на бензин, що, в свою чергу, у перспективі вплине на абсолютно усі цінники.