Фюле відвідав у лікарні поранених на Грушевського міліціонерів

Як повідомила прес-служба МВС, відвідування лікувальних закладів уперше стало частиною програми його візиту.

Фюле ознайомився з умовами лікування українських міліціонерів, які постраждали під час масових зіткнень на вулиці Грушевського у столиці.

Крім того, представники МВС продемонстрували єврокомісарові відеокадри, на яких "зафіксовані наслідки протиправних діянь учасників масових заворушень".

Фюле також мав змогу поспілкуватися з кількома міліціонерами, які наразі проходять курс лікування у центральному шпиталі міністерства.

За словами єврокомісара, для нього в цей момент не важливо, на якій зі сторін барикад були потерпілі, адже це – люди, які отримали поранення. Він також зазначив, що хотів висловити їм звичайну людську солідарність і подякувати лікарям за їхню професійну роботу.

"Я хотів би звернутися до політиків: коли вони будуть проробляти питання сьогодення та завтрашнього дня України, щоб вони мали на увазі, що деякі їхні рішення мають ось такі наслідки", – наголосив Фюле.