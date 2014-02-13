Юрій Андрухович вважає, що Україні потрібен слабкий президент

Про це він розповів в інтерв’ю Еспресо.TV.

Так, письменник вважає, що президентом України цілком міг би бути Віталій Кличко, але з суттєвим обмеженням повноважень.

"Я був би за те, щоб Віталій Кличко став президентом. Але звичайно, щоб це був слабкий президент. Мається на увазі, що його повноваження мають бути зведені до представницьких функцій. Він дуже знана у світі людина. Він міг би дуже багато хороших речей для України зробити в силу свого авторитету, контактів, але не командувати судами, прокуратурою, всіма спецслужбами", - сказав Андрухович.

Читайте такожЗМІ: Опозиція не може домовитися з приводу повноважень президента у новій Конституції Водночас, на його думку, в Німеччині існує "неправильне розуміння" ролі Віталія Кличка.

"Звісно, там події в Україні сприймають по-різному. Наприклад, існує неправильне розуміння ролі Віталія Кличка. Багато хто нас підтримує, бо вважає, що Кличко має стати президентом. Я теж не проти того, щоб він став президентом. Але ми все-таки бачимо, що це не центральна постать в Україні", - пояснив письменник.

Читайте такожКличко погодився на дебати з Януковичем тільки після його відставкиВідповідаючи на питання про "розв’язку Майдану", Андрухович побажав, аби Україна змогла повернутися хоча б до рівня втрачених свобод і успішно боротися з корупцією.

"Насправді, в часи Ющенка у нас була корумпована і вільна країна. Зараз вона ще більше корумпована і не вільна. У цьому є принципова різниця. Якщо хоча б вдасться повернутися до того стану громадянських свобод, які були в часи попереднього президента, то це вже можна вважати великим досягненням нашого суспільства. А якщо ми б при цьому, виходячи з цього бійцівського досвіду, який здобувається на Майдані, змогли розправлятися з такими органічними хворобами, як корупція, то це б взагалі було чудово", - заявив він.

Наостанок письменник побажав, аби Майдан "як духовний феномен" тривав якомога довше.