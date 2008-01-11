Тимошенко подзвонила у Москву

Прем`єр-міністр РФ Віктор Зубков і глава кабінету міністрів України Юлія Тимошенко висловилися за активнішу роботу комітету економічного співробітництва двосторонньої міждержавної комісії. "Сьогодні (10 січня) за ініціативою української сторони відбулася телефонна розмова голови уряду РФ Віктора Зубкова з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко", - повідомили ІТАР-ТАРСу прес-службі російського кабінету міністрів.

"В ході бесіди обговорювалися актуальні питання торговельно-економічної співпраці двох країн, - відзначили у прес-службі. - Було визнано необхідним активніше задіювати механізм роботи Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії".