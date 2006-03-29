Новий склад Верховної Ради (продовження)

32 Поляченко Володимир Аврумович 1938 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, голова правління холдингової компанії "Київміськбуд", проживає в місті Києві

33 Порошенко Петро Олексійович 1965 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, голова правління Благодійного фонду Петра Порошенка, проживає в місті Києві

34 Шпиг Федір Іванович 1956 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

35 Левченко Катерина Борисівна 1966 року народження, безпартійна , освіта вища, Радник Міністра з прав людини та гендерних питань Міністерства внутрішніх справ України, проживає в місті Києві

36 Гуреєв Василь Миколайович 1952 року народження, член Партії промисловців і підприємців України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

33 Порошенко Петро Олексійович 1965 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, голова правління Благодійного фонду Петра Порошенка, проживає в місті Києві

34 Шпиг Федір Іванович 1956 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

35 Левченко Катерина Борисівна 1966 року народження, безпартійна , освіта вища, Радник Міністра з прав людини та гендерних питань Міністерства внутрішніх справ України, проживає в місті Києві

36 Гуреєв Василь Миколайович 1952 року народження, член Партії промисловців і підприємців України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

37 Бондар Олександр Миколайович 1955 року народження, член Української республіканської партії “Собор”, освіта вища, заступник голови Фонду державного майна України, проживає в місті Києві

38 Марущенко Володимир Станіславович 1967 року народження, член Партії Християнсько-Демократичний Союз, освіта вища, керівник юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю "МП Екопатруль", проживає в місті Києві

39 Лановий Володимир Тимофійович 1952 року народження, член Народного Руху України, освіта вища, Постійний представник Президента України в Кабінеті Міністрів України, проживає в місті Києві

40 Ющенко Петро Андрійович 1946 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

41 Третьяков Олександр Юрійович 1970 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, слухач Національної академії державного управління при Президентові України, проживає в місті Києві

42 Полянчич Михайло Михайлович 1958 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

43 Головатий Сергій Петрович 1954 року народження, безпартійний , освіта вища, Міністр юстиції України, проживає в місті Києві

44 Волков Олександр Анатолійович 1964 року народження, безпартійний , освіта вища, тренер з баскетболу товариства з обмеженою відповідальністю "Баскетбольний клуб "Київ", проживає в місті Києві

45 Джемілєв Мустафа 1943 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

46 Мойсик Володимир Романович 1957 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

47 Кучеренко Олексій Юрійович 1961 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві

48 В’язівський Володимир Михайлович 1963 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, керівник виконавчого комітету Львівської обласної організації цієї партії, проживає в місті Червоноград Львівської області

49 Жебрівський Павло Іванович 1962 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві

50 Келестин Валерій Васильович 1964 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Рогатин Івано-Франківської області

51 Чорноволенко Олександр Віленович 1955 року народження, член Народного Руху України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

52 Гнатенко Лев Миколайович 1947 року народження, член Партії промисловців і підприємців України, освіта вища, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців України, проживає в місті Києві

53 Одайник Микола Миколайович 1954 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

54 Король Віктор Миколайович 1948 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

55 Артеменко Юрій Анатолійович 1963 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Запоріжжі

56 Аржевітін Станіслав Михайлович 1961 року народження, безпартійний , освіта вища, заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, проживає в місті Києві

57 Борисов Валерій Дмитрович 1957 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, проживає в місті Києві

58 Горошкевич Олександр Сергійович 1964 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, генеральний директор державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", проживає в місті Львові

59 Кендзьор Ярослав Михайлович 1941 року народження, член Народного Руху України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

60 Заплатинський Володимир Михайлович 1951 року народження, член Партії промисловців і підприємців України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

61 Омельченко Олександр Олександрович 1968 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

62 Яковина Микола Михайлович 1957 року народження, член Української республіканської партії “Собор”, освіта вища, радник з питань місцевого самоврядування Програми партнерства громад Фундації "Україна -США", проживає в місті Києві

63 Ружицький Антон Матвійович 1952 року народження, член Партії Християнсько-Демократичний Союз, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Львові

64 Довгий Тарас Олексійович 1967 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

65 Зейналов Едуард Джангірович 1963 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації, проживає в місті Кіровограді

66 ФедунОлексій Леонідович 1962 року народження, безпартійний , освіта вища, голова адміністративної ради товариства з обмеженою відповідальністю "ІФД КапіталЪ", проживає в місті Києві

67 ГуменюкОлег Іванович 1970 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

68 Реєстрацію скасовано

69 ЖваніяДавид Важаєвич 1967 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві

70 ЛопушанськийАндрій Ярославович 1962 року народження, член Конгресу Українських Націоналістів, освіта вища, перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України", проживає в місті Києві

71 КрільІгор Іванович 1961 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Мукачеве Закарпатської області

72 ЧубаровРефат Абдурахманович 1957 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

73 КарпукВолодимир Георгійович 1954 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації, проживає в місті Луцьку

74 ПоживановМихайло Олександрович 1960 року народження, член Народного Руху України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

75 СокиркоМикола Васильович 1956 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в селі Довжок Ямпільського району Вінницької області

76 БогашеваНаталія Владиславівна 1960 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, проживає в місті Києві

77 ТополовВіктор Семенович 1945 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, Міністр вугільної промисловості України, проживає в місті Києві

78 ШкріблякАнатолій Васильович 1973 року народження, безпартійний , освіта вища, заступник директора виробничого підприємства "ТехНова", проживає в місті Києві

79 КруцьМикола Федорович 1952 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

80 ШкутякЗіновій Васильович 1948 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, Івано-Франківський міський голова, проживає в місті Івано-Франківську

81 ДавимукаСтепан Антонович 1947 року народження, член Народного Руху України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Львові

82 СташевськийСтаніслав Телісфорович 1943 року народження, член Політичної партії "Народний Союз Наша Україна", освіта вища, Перший віце-прем’єр-міністр України, проживає в місті Києві

Список народних депутатів від Соціалістичної партії України

1 Мороз Олександр Олександрович 1944 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

2 Семенюк Валентина Петрівна 1957 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова Фонду державного майна України, проживає в місті Києві

3 Ніколаєнко Станіслав Миколайович 1956 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, Міністр освіти і науки України, проживає в місті Києві

4 Сподаренко І ван Васильович 1931 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

5 Червонописький Сергій Васильович 1957 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, Голова Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), проживає в місті Києві

6 Вінський Йосип Вікентійович 1956 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

7 Бокий Іван Сидорович 1942 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

8 Бойко Володимир Семенович 1938 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Маріуполь Донецької області

9 Деркач Андрій Леонідович 1967 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

10 Малиновський Олексій Петрович 1956 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Черкасах

11 Бульба Степан Степанович 1950 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова Полтавської обласної державної адміністрації, проживає в місті Полтаві

12 Цушко Василь Петрович 1963 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова Одеської обласної державної адміністрації, проживає в місті Києві

13 Кунченко Олексій Петрович 1952 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова спостережної ради закритого акціонерного товариства "Севєродонецьке об’єднання "Азот", проживає в місті Севєродонецьку Луганської області

14 Рудьковський Микола Миколайович 1967 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

15 Гончаров Михайло Олександрович 1962 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова спостережної ради акціонерного комерційного банку "Східно-Європейський банк", проживає в місті Києві

16 Гармаш Галина Федорівна 1950 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

17 Волга Василь Олександрович 1968 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова Всеукраїнської громадської організації "Громадський контроль", проживає в місті Києві

18 Мендусь Ярослав Петрович 1960 року народження, безпартійний , освіта вища, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сінема", проживає в місті Києві

19 Бугаєць Анатолій Олександрович 1940 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, генеральний директор відкритого акціонерного товариства "Турбоатом", проживає в місті Харкові

20 Баранівський Олександр Петрович 1955 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, Міністр аграрної політики України, проживає в місті Києві

21 Бондарчук Іван Миколайович 1944 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, проживає в місті Вінниці

22 Сільченко Василь Андрійович 1951 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, проживає в місті Тараща Київської області

23 Садовий Микола Ілліч 1947 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Кіровограді

24 Мордовець Леонід Михайлович 1951 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Сумах

25 Матвієнков Сергій Анатолійович 1957 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

26 Чукмасов Сергій Олександрович 1955 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Система", проживає в місті Дніпропетровську

27 Тарасов Володимир Володимирович 1951 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, проживає в місті Києві

28 Шибко Віталій Якович 1948 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

29 Філіндаш Євген Васильович 1977 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві

30 Поляков Василь Леонідович 1972 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, голова ради директорів корпорації "АИС", проживає в місті Луганську

31 Кузьменко Сергій Леонідович 1948 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, головний спеціаліст закритого акціонерного товариства "АвтоЗАЗ", проживає в місті Запоріжжі

32 Данілін Микола Олексійович 1959 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Мале колективне підприємство "Топаз", проживає в місті Києві

33 Чмирь Сергій Михайлович 1961 року народження, член Соціалістичної партії України, освіта вища, директор Миколаївського інституту агропромислового виробництва, проживає в селі Агрономія Арбузинського району Миколаївської області

Список депутатів від Комуністичної партії України

1 Симоненко Петро Миколайович 1952 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, проживає в місті Києві

2 Мартинюк Адам Іванович 1950 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, Перший заступник Голови Верховної Ради України, народний депутат України, проживає в місті Києві

3 Герасимов Іван Олександрович 1921 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, проживає в місті Києві

4 Самойлик Катерина Семенівна 1951 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму, проживає в місті Херсоні

5 Парубок Омелян Никонович 1940 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, проживає в місті Києві

6 Заклунна-Мироненко Валерія Гавриїлівна 1942 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, проживає в місті Києві

7 Голуб Олександр Володимирович 1967 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, проживає в місті Києві

8 Матвєєв Валентин Григорович 1943 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, проживає в місті Києві

9 Ткаченко Олександр Миколайович 1939 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, проживає в місті Києві

10 Цибенко Петро Степанович 1949 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, проживає в місті Києві

11 Кравченко Микола Васильович 1945 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва, проживає в місті Донецьку

12 Наливайко Анатолій Михайлович 1956 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, проживає в місті Києві

13 Кілінкаров Спірідон Павлович 1968 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, проживає в місті Луганську

14 Алексєєв Ігор Вікторович 1960 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, проживає в місті Києві

15 Борщевський Віктор Валентинович 1951 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, проживає в місті Дніпропетровську

16 Мармазов Євген Васильович 1938 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, радник, ТОВ "Група Енергетичний стандарт "Україна", проживає в місті Києві

17 Александровська Алла Олександрівна 1948 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, проживає в місті Харкові

18 Пономаренко Георгій Григорович 1939 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, проживає в місті Києві

19 ГрачЛ еонід Іванович 1948 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, проживає в місті Сімферополі

20 Оплачко Володимир Миколайович 1947 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, пенсіонер, проживає в місті Києві

21 Бабурін Олексій Васильович 1949 року народження, член Комуністичної партії України, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, проживає в місті Запоріжжі