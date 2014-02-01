Кличко і Яценюк виступили на Євромайдані в Мюнхені

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу, Кличко подякував українцям, які з’їхалися з усієї Німеччини, приїхали з Чехії та Польщі, щоб своєю акцією підтримати людей, які стоять на Майданах України та борються за її майбутнє.

«Сьогодні дуже важлива ваша підтримка і ваші зусилля тут, щоб допомогти своїй Батьківщині. Розказуйте про те, що насправді відбувається в Україні. Сьогодні, коли в країні вбивають і викрадають людей, хапають і судять активістів, українці все одно борються за свої права і своє майбутнє. І ми не відступимося і переможемо!», - наголосив Кличко.

За інформацією прес-служби «Батьківщини», Яценюк поспілкувався з учасниками Євромайдану та звернувся до них зі сцени.

За даними прес-служби, Євромайдан у Мюнхені скандував «Банду геть»!