Міністр культури звинуватив Майдан у поганому впливі на атмосферу 200-річчя Шевченка

Як повідомляє Комерсант-Україна про це заявив в.о. міністра культури України Леонід Новохатько на засіданні гуманітарної ради.

"Майдан негативно вплинув на атмосферу свята. Хотілося б більшого відчуття "до мажор", але настрої в суспільстві інші. Однак Майдан - це не привід переносити урочисті святкування 200-річчя роковин Шевченка", - сказав він.

Читайте такожЯнукович пропонує проголосити 9 березня Днем примирення українського народуКрім в.о. міністра культури, на засіданні виступали Президент України Віктор Янукович, голова Українського фонду культури, поет Борис Олійник, в.о. віце-прем'єра Костянтин Грищенко, в.о. міністра закордонних справ Леонід Кожара, генеральний директор Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Михайло Рєзнікович.

Останній, зокрема, повідомив, що до ювілею Шевченка театр підготував постановку "Завжди сам" про творчість поета. На виставу Резникович запросив всіх присутніх, у тому числі і президента.

Як повідомляє видання, Янукович схвалив ідею.

"Підемо всі разом. Хто проти?" - запитав глава держави.

"Всі за!", - поспішно відповіли учасники засідання і почали розходитися.