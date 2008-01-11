Генсек НАТО дав пораду Україні

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР сумнівається, що Україна у квітні приєднається до Плану дій щодо членства в альянсі (ПДЧ) і закликає українську владу продовжити нинішню програму Інтенсифікованого діалогу.

Про це він заявив учора в Брюсселі на щорічній зустрічі з журналістами, передає радіо “Свобода”.

Я. де Х.СХЕФФЕР сказав, що не знає, якими будуть підсумки саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті в квітні цього року щодо України, а також Грузії.

«На сьогодні моя порада така: необхідно використовувати Інтенсифікований діалог до кінця», – додав він.

Я. де Х.СХЕФФЕР звернув увагу на те, що в Україні нещодавно було сформовано новий уряд, із яким НАТО поки що «не встановила контакт». «Але це відбудеться незабаром», – висловив сподівання генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року Президент Віктор ЮЩЕНКО зазначав, що консолідована позиція української сторони під час саміту НАТО в Бухаресті дозволить України приєднатися до Плану дій щодо членства в альянсі.