Самооборона Майдану взяла під посилену охорону барикади на Грушевського

Як повідомляє ТСН з посиланням на «5 канал», на барикадах введений максимальний рівень охорони. Так, у буферну зону між силовиками і протестувальниками не пускають нікого, у тому числі представників преси.

Охоронці барикад не коментують таке рішення, посилаючись на те, що вони нібито отримали відповідне розпорядження.

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Крім того, сьогодні вночі до першого кордону барикад на вулиці Грушевського підвезли мішки з піском. Частина барикади була розібрана в суботу ввечері за допомогою двох бульдозерів. Техніки на місці вже немає, мітингувальники пропускали крізь утворену "діру" в барикаді автомобілі з піском і вапняною сумішшю.