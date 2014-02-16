Закон про амністію набуває чинності з 17 лютого - генпрокурор

Про це УНІАН повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України з посиланням на генпрокурора Віктора Пшонку.

Таким чином, з понеділка, згідно з цим законом, з підозрюваниху вчиненні масових заворушень під час акцій Євромайдану знімаються обвинувачення та закриваються кримінальні провадження.

Читайте такожМакеєнко доповів генпрокурору про розблокування КДМА і Грушевського «Відповідно до статті 10 Закону України від 29 січня 2014 року №737-VII «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» повідомляю, що згідно з інформаціями Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та місцевих органів влади учасниками масових акцій протесту фактично вчинено сукупність дій, передбачених статтею 9 цього Закону», - йдеться у повідомленні.

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«У зв’язку з публікацією цього повідомлення зазначений Закон вводиться в дію з 17 лютого 2014 року і передбачає звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб, які вчинили в період 27 грудня 2013 року по 2 лютого 2014 року злочини, передбачені статтею 1 цього Закону, закриття відповідних кримінальних проваджень, а також звільнення від адміністративної відповідальності осіб, до яких застосовано адміністративний арешт», - заявили в ГПУ.