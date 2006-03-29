У Севастополі бюлетені підмінили туалетним папером

Севастопольська міська територіальна виборча комісія вчора пізно увечері виявила в одному з мішків, доставлених з виборчої дільниці №105, замість виборчих бюлетенів туалетний папір і шпалери.

Як передає кореспондент УНІАН, представники правоохоронних органів склали за цим фактом відповідний акт, ведеться розслідування.

За неуточненими даними, дещо пізніше бюлетені, яких не вистачало, були виявлені на дільниці.

Сьогодні о 14.00 Севастопольський міськвиборчком після перерви в роботі розгляне питання про проведення на дільниці №105 перерахунку голосів виборців.

Крім того, перевіряється інформація, що на одній з виборчих дільниць одній з політичних партій було приписано 300 голосів.

Ще на одній виборчій дільниці спостерігачі, після отримання протоколів з мокрими печатками і звірки з протоколами, які комісія здає в тервиборчком, виявили різницю в цифрах.