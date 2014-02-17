На лікуванні у Польщі перебувають 10 українців, що постраждали під час акцій протесту
Польща за минулі вихідні прийняла на лікування ще трьох громадян України, які постраждали під час акцій протесту.
Про це прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський написав у Twitter, зауваживши, що в Польщі загалом лікуються 10 українців.
Минулого тижня до польських лікарень прибули двоє постраждалих українців.
"Ще троє поранених з Києва прибули до Варшави минулої суботи для лікування. Маємо зараз групу 10 чоловік. Лікування проходить добре", - написав Войчеховський.
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Раніше він заявляв, що Польща зможе прийняти більше 10 українців, і зазначав, що не визначего якогось ліміту кількості людей.
За словами прес-секретаря МЗС Польщі, все залежатиме від розвитку ситуації та від потреб у лікуванні.
Як повідомляв УНІАН, Польща повідомила про приїзд 6 лютого перших чотирьох постраждалих в результаті сутичок у Києві. Ще один українець приїхав 8 лютого.