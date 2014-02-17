На Черкащині на залізничному переїзді потяг протаранив легковик

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Черкаській області, 44-річний водій автомобіля Chevrolet Niva під час проїзду залізничного переїзду проігнорував світловий та звуковий сигнали на переїзді і зіткнувся з вантажним потягом №3504.

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Внаслідок ДТП водій отримав численні травми та був госпіталізований до Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас. Затримка руху вантажного потяга №3504 та дизель-потягу «ст. ім. Т.Г.Шевченко – Черкаси» склала 56 хвилин.