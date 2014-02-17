У четвер ВР може розглянути проекти змін до Конституції

Голова Верховної Ради Володимир Рибак вважає, що в четвер, 20 лютого, в парламенті можуть бути розглянуті проекти постанов, які стосуються конституційних змін, зокрема щодо можливості повернення до Конституції 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

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За словами Рибака, на даний час таких проектів постанов немає як зареєстрованих в парламенті, але якщо вони будуть сьогодні зареєстровані, то тоді у вівторок та в середу ці документи будуть розглянуті на засіданнях парламентських комітетів “і в четвер можна було б розглянути якісь постанови по змінах до Конституції, чи повернення до Конституції 2004 року”.