У Європі вітають кроки з урегулювання кризи в Україні

Зокрема, це стосується звільнення адміністративних будівель активістами Майдану та звільнення владою заарештованих протестувальників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу написав на сайті мікроблогів Twitter, коментуючи останні події в Україні.

«Я вітаю звільнення активістів і звільнення будівель. Це важливий крок до пошуку політичного врегулювання ситуації в Україні», - наголосив президент Єврокомісії.

Читайте такожНабув чинності закон про амністіюЗі схожою заявою сьогодні виступив і офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер.

За його словами, Берлін вважає позитивним знаком останні кроки влади України та опозиції, спрямовані на виконання взаємних вимог, і бачить у них підтвердження готовності сторін до діалогу, передає РИА Новости.

«Події останніх днів у Києві надихають нас і посилюють відчуття, що між сторонами конфлікту є діалог», - сказав Шефер.

Сьогодні канцлер ФРН Ангела Меркель прийме в Берліні українських опозиційних лідерів Віталія Кличка та Арсенія Яценюка. За словами Шефера, з ними також зустрінеться очільник МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр.

У свою чергу, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт зазначив, що Берлін має намір вести діалог з обома сторонами конфлікту.

Як повідомлялося, 16 лютого протестувальники звільнили адміністрації низки українських міст, в тому числі столиці України, і розібрали частину барикад. Звільнення адміністративних будівель і доріг було умовою набирання чинності амністії для учасників масових заворушень в Україні. Генеральна прокуратура України напередодні повідомила, що амністія набере чинності з 17 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого протестувальники звільнили будівлю Київської міської держадміністрації та декілька облдержадміністрацій на заході України, а також частину проїзду на вулиці Грушевського в Києві.

Згодом генпрокурор України Віктор Пшонка оголосив про введення в дію з 17 лютого 2014 року Закону "Про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання за участь у подіях, які мали місце під час проведення мирних зібрань".