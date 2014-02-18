Активіст отримав ножове поранення, "провідавши" силовиків на Грушевського - ЗМІ

00:08, 18 лютого 2014
Політика
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Один з активістів Майдану заявив, що отримав ножове поранення в легеню, коли перейшов за барикади, на сторону силовиків, які стоять на Грушевського.

На Грушевского массово стягивают силовиков

Про це повідомляє "Українська правда"  з посиланням на активіста автомайдану Дмитра Карпи, який спілкувався з постраждалим.

За його словами, чоловік - один із сотенників, відповідальний за певну ділянку в Українському домі. На бік міліції хлопець пішов, щоб з'ясувати, яка обстановка там панує станом на вечір понеділка.

Чи була у формі людина, яка завдала ножового поранення співрозмовник не уточнює.

Наразі постраждалий знаходиться у лікарні. Він у свідомості і може говорити.

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