Активіст отримав ножове поранення, "провідавши" силовиків на Грушевського - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на активіста автомайдану Дмитра Карпи, який спілкувався з постраждалим.

За його словами, чоловік - один із сотенників, відповідальний за певну ділянку в Українському домі. На бік міліції хлопець пішов, щоб з'ясувати, яка обстановка там панує станом на вечір понеділка.

Чи була у формі людина, яка завдала ножового поранення співрозмовник не уточнює.

Наразі постраждалий знаходиться у лікарні. Він у свідомості і може говорити.