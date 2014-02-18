У Маріїнському парку розпочалися сутички мітингувальників з міліцією

В Маріїнському парку розпочалися сутички мітингувальників з міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, сутички виникли біля кордону міліції, який стоїть у парку біля проїжджої частини вулиці Грушевського.

Мітингувальники кидають у спецпризначенців петарди та стріляють салютом. У відповідь правоохоронці застосовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.

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Конфлікт спалахнув після того, як на підкріплення бійцям внутрішніх військ, які кордоном відділяли мітингувальників з Майдану від прихильників Партії регіонів, прийшли бійці “Беркуту”.

Мітингувальники зустріли “Беркут” вигуками «вбивці!».

Наразі громадяни здебільшого похилого віку, які прийшли підтримати акцію, почали покидати територію парку.