В Будинку Офіцерів обладнано медпункт

В Будинку Офіцерів обладнано медпункт. Мітигувальники, які отримують поранення у сутичках з правоохоронцями і тітушками, отримують першу допомогу у цьому приміщенні.

"В Будинку Офіцерів обладнано медпункт. Ранені отримують допомогу тут. Дуже потрібні ліки!", - написав на своїй сторінці у Facebook "свободівець" Андрій Ілленко. Читайте такожЛікар Богомолець закликає медиків на допомогу в медпункти Майдану, куди почали доставляти постраждалих

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