В Будинку Офіцерів обладнано медпункт
12:46, 18 лютого 2014Політика
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В Будинку Офіцерів обладнано медпункт. Мітигувальники, які отримують поранення у сутичках з правоохоронцями і тітушками, отримують першу допомогу у цьому приміщенні.
Фото Facebook Андрій Ілленко
"В Будинку Офіцерів обладнано медпункт. Ранені отримують допомогу тут. Дуже потрібні ліки!", - написав на своїй сторінці у Facebook "свободівець" Андрій Ілленко.
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