Бійка під стінами ВР: коктейлі молотова, газ та світлошумові гранати

Сьогодні, 18 лютого тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

Підходи до Верховної Ради виявилися заблоковані посиленими загонами бійців спецпризначення. Оскільки пройти до Ради мітингувальникам не вдалося, активісти почали сутички на вул. Інститутській і Шовковичній з правоохоронцями. Також почалися зіткнення в Маріїнському парку.

Мітингувальники почали закидати правоохоронців камінням, у відповідь міліціонери почали стріляти світлошумовими гранатами. Також проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.