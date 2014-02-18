Міліція: активісти знову захопили будівлю КМДА
15:45, 18 лютого 2014Політика
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До цього протестуючі палили біля входу КМДА покришки та закидали будівлю коктейлями молотова.
Міліція заявляє, що активісти знову захопили будівлю КМДА / REUTERS
Мітингувальники з Майдану знову захопили будівлю Київської міської державної адміністрації.
Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.
«Мітингувальники знову увірвались та захопили будівлю КМДА», - сказали у міліції.
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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби КМДА, близько 15.00 в адміністративній будівлі адміністрації та Київради сталася пожежа. На місці події працюють пожежники.
Протестувальники звільнили будівлю КМДА 16 лютого.
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